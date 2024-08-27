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В Егорьевске приостановили работу бассейна, где отравились четыре ребенка

Роспотребнадзор: деятельность бассейна в Егорьевске приостановлена

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СК РФ по Московской области

В управлении Роспотребнадзора по Московской области заявили, что работа бассейна в Егорьевске, где ранее отравились четыре ребенка, приостановлена. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по региону.

В заявлении добавили, что в бассейне были отобраны пробы воды и воздуха закрытых помещений. По данным протоколов лабораторных испытаний, вода в учреждении не соответствовала гигиеническим нормативам по содержанию хлоридов, а воздух закрытых помещений — по содержанию озона.

До этого в ГСУ Следственного комитета России по Московской области заявили, что в Егорьевске возбуждено уголовное дело по факту отравления несовершеннолетних парами хлора в бассейне спортивно-развлекательного центра.

По данным следствия, инцидент произошел 24 августа в бассейне спортивно-развлекательного комплекса в Егорьевске. Посетители почувствовали резкое недомогание. Из бассейна были госпитализированы четверо детей. В медицинском учреждении у них диагностировали токсическое отравление парами хлора.

Ранее шесть россиян отравились парами хлора в сауне.

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