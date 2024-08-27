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Убийца криминального авторитета Япончика обжаловал заочный приговор

Исполнитель убийства вора в законе Япончика Бутба обжаловал заочный приговор

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Исполнитель убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, Астамур Бутба подал апелляцию на свой заочный приговор. Соответствующая информация указана в картотеке Московского городского суда.

Из карточки дела следует, что судья обжаловал приговор 21 августа.

Нападение на Япончика произошло 28 июля 2009 года в Москве. Криминальный авторитет был тяжело ранен возле ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе. В октябре того же года Иваньков умер.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что в мужчину из снайперской винтовки выстрелил Бутба. Также к убийству были причастны Нугзар Папава, Каха Газзаев, Джамбула Джанашия и Муртази Шадания. Они получили от 14 до 16 лет лишения свободы.

5 августа Мосгорсуд заочно приговорил Бутбу к 19 годам исправительной колонии строгого режима. Мужчина был признан виновным в незаконном хранении и ношении оружия, а также убийстве. На текущий момент исполнитель убийства скрывается от следствия.

Ранее вора в законе Раджика Нижневартовского нашли мертвым в Подмосковье.

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