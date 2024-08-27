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В «Росэнергоатоме» рассказали подробности визита Гросси на Курскую АЭС

«Росэнергоатом»: Гросси убедился в нормальной работе Курской АЭС

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Reuters

В «Росэнергоатоме» рассказали, что глава Международного агентства по  атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль  Гросси  в рамках визита на Курскую атомную электростанцию (АЭС) убедился в нормальной работе объекта. Об этом сообщает РИА Новости.

В концерне подчеркнули, что глава агентства убедился в том, что блок №3 АЭС продолжает работать на установленной мощности, а блок №4 по установленному расписанию с 25 августа вышел на планово-предупредительный ремонт.

В «Росэнергоатоме» подчеркнули, что Гросси также продемонстрировали особенности конструкции реакторов типа РБМК.

В рамках визита в Курскую область делегация агентства ознакомилась с ходом строительства Курской АЭС-2, которое продолжается в плановом режиме.

В заявлении подчеркнули, что глава МАГАТЭ в ближайшее время встретится с гендиректором «Росатома» Алексеем  Лихачевым, они обсудят итоги визита Гросси на Курскую АЭС.

До этого Гросси завершил осмотр Курской атомной электростанции (АЭС) и начал знакомство с социальными объектами Курчатова, где находится станция.

Ранее Гросси поблагодарил Путина за приглашение на Курскую АЭС.

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