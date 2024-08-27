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Врачи рассказали, к каким заболеваниям приводит «залипание» в гаджетах

Терапевт Романенко: гаджеты взывают болезни сердца, спазмы сосудов и давление

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SB Arts Media/Shutterstock/FOTODOM

Длительное использование гаджетов может нанести серьезный вред здоровью и стать причиной опасных заболеваний. Однако избежать этого можно – необходимо только уделять физическим тренировкам достаточно много времени, сообщила в беседе с НСН врач-терапевт Татьяна Романенко.

По словам специалиста, повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний от каждого лишнего часа за экраном смартфона или другого гаджета, включая телевизор. Человек сталкивается с гиподинамией, постоянным стрессом и сильно портит сон.

Бороться со стрессом можно с помощью спорта и других физических активностей, напомнила врач. А чтобы не стать зависимым от гаджета, нужно выставить для себя ограничения, которые будут включать работу в офисе.

«Посидел восемь часов за компьютером – найди время для прогулки пешком. Также нужно спать достаточное количество часов. Это позволит снизить риск инфаркта и инсульта», — подчеркнула Романенко.

Ранее врач рассказала, как использование телефона вечером разрушает здоровье кожи.

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