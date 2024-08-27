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Россиянин поспорил с сокамерниками в СИЗО и стал фигурантом дела о реабилитации нацизма

В Абакане мужчина стал фигурантом дела о реабилитации нацизма, поспорив в СИЗО

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Абакане мужчина поспорил с сокамерниками в СИЗО и стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел в мае текущего года в СИЗО на территории города. Мужчина публично среди сокамерников отрицал факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, а также одобрял преступления, установленные этим приговором. Кроме того, он сообщал ложные данные о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

До этого сотрудники Центра «Э» задержали 55-летнего жителя Петербурга за реабилитацию нацизма в соцсетях. В квартире мужчины провели обыск и изъяли планшет и телефон, в которых есть доказательства по делу.

Ранее юноши устроили пикник у Вечного огня и стали фигурантами дела о реабилитации нацизма.

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