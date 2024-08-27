За неделю заболеваемость коронавирусом выросла в России на треть

За неделю с 19 по 25 августа заболеваемость новой коронавирусной инфекцией на территории России выросла ровно на треть — на 33,3%. Об этом говорится в сообщении официального интернет-ресурса «Объясняем.РФ».

В публикации отмечается, что показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в пересчете на 100 тысяч населения составил 12,28. Увеличение числа заболевших зафиксировано в 75 субъектах России, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране.

С 19 по 25 августа были госпитализированы 1 943 человека, что на 37,9% больше, чем неделей ранее. Увеличение числа госпитализаций произошло в 51 субъекте РФ.

Одновременно с этим выздоровели 12 981 человек, что почти на четверть (22,9%) больше в сравнении с предыдущей неделей.

Семнадцать человек спасти не удалось.

20 августа сообщалось, что в России зафиксировали рост заболеваемости COVID-19. Тогда за неделю рост составил 31,4%, увеличение заболеваемости было отмечено в 71 субъекте страны.

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