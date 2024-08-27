В Тюменской области ребенок получил некроз, засунув в нос батарейку

Медики областной больницы Тобольска оказали помощь ребенку, у которого развился некроз слизистой из-за батарейки в носу. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Тюменской области.

Маленького пациента доставили в медицинское учреждение с сильной болью, отеком лица и кровотечением из носа. Выяснилось, что ребенок несколько дней назад засунул в нос круглую батарейку.

Извлечение инородного тела было выполнено быстро и без осложнений, но батарейка уже успела нанести значительный ущерб слизистой оболочке носа, развился некроз. Серьезных последствий удалось избежать, несовершеннолетний прошел курс лечения, медики смогли восстановить поврежденную ткань.

До этого сообщалось, что в Удмуртии девятилетний мальчик проглотил огромный кусок антистресс-игрушки. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства, хирурги через небольшой разрез извлекли из желудка маленького пациента фрагменты инородного тела, самый большой из которых был размером более 10 сантиметров. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, он остается под медицинским наблюдением.

Ранее ребенка с застрявшим в веке рыболовным крючком спасли в Ижевске.