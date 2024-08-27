«Затопило, но не с головой»: житель Сочи рассказал о последствиях ночного ливня

Мощный ливень, обрушившийся на Сочи минувшей ночью, сильнее всего затронул микрорайон Хоста. Местный житель Дмитрий сообщил «Газете.Ru», что из-за стихии оказались затоплены центральные улицы и магазины, а также цокольный этаж местной больницы — она находится рядом с рекой, которая вышла из берегов.

«В этот раз именно на Хосту обрушился самый сильный шквальный ливень. Речка вышла из берегов местами, затопила цокольный этаж больницы, но не весь. 100-150 сантиметров воды там было, не более. Повезло, что еще при нашем прошлом мэре русла рек расчищали, углубляли, и еще стену на метр с чем-то повысили в том месте, где больница. Можно сказать, что если бы не это, то больница бы плавала под потолок цокольного этажа. Критичного ничего такого нет, среди пациентов никто не пострадал, никого не затопило с головой. Все живы-здоровы, это самое главное. Первый раз за всю жизнь вижу, чтобы река Хоста так повышалась», — рассказал мужчина.

Сейчас в Сочи светит солнце и дождей по прогнозу не предвидится, добавил Дмитрий. Городские службы занимаются очисткой улиц от ила и камней.

«С гор реки шли, кучу ила, камней нанесли. В городе центральные улицы все были затоплены, магазины были затоплены. Но критичного ничего нет, ничего нет разбитого, снесенного, унесенного. Сейчас спецслужбы работают, чистят город, потому что очень много ила и всего остального. Частные дома в некоторых местах, первые этажи, залило, но не под потолок. Пострадала больше всего база отдыха «Чертовы ворота». В горной местности находится эта база, высота воды там настолько поднялась… Такого не было за всю историю, по крайней мере в моей жизни», — заключил он.

Вечером, 26 августа в Сочи начались сильные дожди, что привело к затоплению дорог и улиц в городе. Наиболее трудная ситуация возникла в Адлерском и Хостинском районах.

В городе в том числе затопило концертный зал «Фестивальный», где проходил концерт Стаса Михайлова. Также сообщалось о затоплении цокольного этажа, кухни и хозяйственного корпуса городской больницы №3 в Хосте. Спасатели вместе с медперсоналом эвакуировали на верхние этажи 60 пациентов и откачивали воду из помещений.

Ранее сообщалось, что в Сочи временно закрыли все пляжи.