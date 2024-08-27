Ушел из жизни главный художник театра «Эрмитаж»

Главный художник театра «Эрмитаж» Евгений Добровинский умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщил ТАСС художественный руководитель театра Михаил Левитин.

«Женя всегда был чрезвычайно внимательным к своим друзьям», — сказал он.

Добровинский родился 30 июля 1944 года в Свердловске. После окончания Московского полиграфического института он жил и работал в Израиле. Был преподавателем курса «Каллиграфия» в Высшей академической школе графического дизайна, Московском полиграфическом институте и Британской высшей школе дизайна. С 1980-х годов работал в театре «Эрмитаж», создавая афиши к постановкам.

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