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Российский подросток упал с пятого этажа заброшенного здания на арматуру

В Балтийске подросток проткнул ногу арматурой, упав с пятого этажа заброшки

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Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

В Калининградской области вылазка 17-летнего подростка в заброшенное здание закончилась госпитализацией. Об этом сообщает издание «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Инцидент произошел 26 августа на Гвардейском бульваре в Балтийске. Юноша упал с пятого этажа заброшенного отеля на арматуру. Металлический прут прошел сквозь ногу пострадавшего. Очевидцы вызвали ему спасателей и скорую помощь. Сотрудник МЧС с помощью специального инструмента перекусили арматуру, после чего передали юношу медикам.

В больнице молодому человеку диагностировали травмы позвоночника, живота и грудной клетки, а также сотрясение мозга. По неуточненным данным, пострадавший в момент ЧП мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

До этого в Ленинградской области пятиклассника с разрывом печени госпитализировали после падения с крыши заброшки.

Ранее в Керчи подросток сорвался с третьего этажа заброшенного завода и упал в воду.

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