В Марий Эл ребенок устроил пожар в квартире и чуть не задохнулся в дыму вместе с сестрой

В Козьмодемьянске мужчина сумел вывести из горящей квартиры малолетних брата и сестру, возгорание произошло из-за детской шалости. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики Марий Эл.

В Козьмодемьянске сосед заметил клубы дыма из квартиры на третьем этаже пятиэтажного дома. Мужчина попросил других жильцов вызвать пожарных и бросился на помощь. В задымленном помещении он нашел шестилетнего мальчика и его 12-летнюю сестру.

Россиянин смог вывести детей из горящей квартиры. К моменту прибытия пожарных расчетов пламенем был охвачен балкон. Пожарные потушили возгорание, огонь успел уничтожить внутреннюю отделку и вещи, хранившиеся на балконе.

По предварительной информации, причиной пожара стала детская шалость, шестилетний мальчик нашел зажигалку и поджег клочок бумаги, испугался и бросил его на балконе. Пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Удмуртии четырехлетний ребенок устроил пожар в доме. Инцидент произошел в Глазове. Отец двойняшек оставил четырехлетних детей со своей знакомой, так как ему нужно было уехать на работу. В какой-то момент россиянка легла спать. Тем временем ребенок нашел зажигалку и поджег белье на гладильной доске. Во время пожара никто не пострадал. Жильцы оперативно узнали о произошедшем и эвакуировались на улицу, троих сотрудники МЧС спасли.

Ранее в Мордовии дети сожгли гараж, сарай и дом, когда жарили хлеб на костре.