Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Марий Эл ребенок устроил пожар в квартире и чуть не задохнулся в дыму вместе с сестрой

В Марий Эл сосед спас брата и сестру из горящей квартиры

close
100%
МЧС РФ по Республике Марий Эл

В Козьмодемьянске мужчина сумел вывести из горящей квартиры малолетних брата и сестру, возгорание произошло из-за детской шалости. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики Марий Эл.

В Козьмодемьянске сосед заметил клубы дыма из квартиры на третьем этаже пятиэтажного дома. Мужчина попросил других жильцов вызвать пожарных и бросился на помощь. В задымленном помещении он нашел шестилетнего мальчика и его 12-летнюю сестру.

Россиянин смог вывести детей из горящей квартиры. К моменту прибытия пожарных расчетов пламенем был охвачен балкон. Пожарные потушили возгорание, огонь успел уничтожить внутреннюю отделку и вещи, хранившиеся на балконе.

По предварительной информации, причиной пожара стала детская шалость, шестилетний мальчик нашел зажигалку и поджег клочок бумаги, испугался и бросил его на балконе. Пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Удмуртии четырехлетний ребенок устроил пожар в доме. Инцидент произошел в Глазове. Отец двойняшек оставил четырехлетних детей со своей знакомой, так как ему нужно было уехать на работу. В какой-то момент россиянка легла спать. Тем временем ребенок нашел зажигалку и поджег белье на гладильной доске. Во время пожара никто не пострадал. Жильцы оперативно узнали о произошедшем и эвакуировались на улицу, троих сотрудники МЧС спасли.

Ранее в Мордовии дети сожгли гараж, сарай и дом, когда жарили хлеб на костре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами