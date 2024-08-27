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Врач рассказала, поможет ли интервальное голодание похудеть

Врач Русакова: интервальное голодание может не помочь похудеть

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Интервальное голодание не является голоданием в прямом смысле слова, поэтому такой режим питания необязательно поможет похудеть. Об этом Pravda.Ru рассказала член экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

«Ночью человек тоже не употребляет пищу, но это же не считается голоданием. <...> Это изменение режима питания и, к сожалению, не все люди правильно его соблюдают — в промежутках, когда они могут употреблять пищу, зачастую они употребляют слишком много калорий, слишком большие объемы. И в этих случаях, конечно, польза минимизирована от таких экспериментов», — предупредила врач.

По ее словам, для некоторых людей такое питание может быть опасным. Так, Русакова не советует придерживаться интервального голодания тем, у кого есть различные гастроэнтерологические заболевания, а также людям с повышенной секрецией желудка. Она посоветовала посоветоваться с врачом перед тем, как использовать данный метод.

Ученые ряда ведущих французских университетов до этого обнаружили, что снижение калорийности рациона в сочетании с методом прерывистого голодания помогает замедлить процесс старения организма.

Ранее россиянам рассказали, что такое интервальное голодание и поможет ли оно похудеть.

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