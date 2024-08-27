Врачи объяснили россиянам, как цвета яблок влияют на их полезные качества

Яблоки – это очень полезные фрукты, которые богаты витаминами и полезными микроэлементами. Однако в зависимости от их сорта и, соответственно, цвета, могут различаться и полезные свойства этих фруктов, рассказала диетолог Полина Журавлева Общественной Службе Новостей.

«Именно тот цвет, который вам нравится больше или хочется съесть, интуитивно подталкивает к тому, чего вам не хватает в организме в данный момент», — считает врач.

В зеленых яблоках содержится меньше всего сахара и калорий. В то же время этот сорт богат кислотами, клетчаткой – они особенно полезны для здоровья зубов, не провоцируют аллергию, сжигают жир и наиболее полезны для людей с диабетом.

В желтых яблоках, наоборот, больше всего сахара и пектина. Эти фрукты полезны для вывода шлаков из организма, печени. Они формируют здоровую микрофлору и способствуют желчеотделению.

Красные яблоки являются самыми полезными для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также болезнями почек и печени. Такие фрукты хорошо помогают красоте кожи и делают ее цвет более равномерным. Однако диабетикам выбирать такие яблоки диетолог не советует.

Помимо цвета, выбирать яблоки нужно по месту происхождения, считает Журавлева. Она посоветовала покупать те из них, которые выращены «естественным путем», то есть садовые, и не имеют пестицидов и воска на кожуре.

Ранее агроном опроверг миф о безусловной пользе садовых яблок.