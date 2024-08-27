Психолог объяснила, почему блюдо из детства делает людей счастливыми

Любимое блюдо из детства может сделать человека счастливым и улучшить его состояние. Об этом kp.ru рассказала кандидат психологических наук, клинический психолог, EMDR-терапевт, КПТ-терапевт, доцент кафедры «Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой», руководитель магистерской программы «Практическая психология в социальной сфере и образовании» МГППУ Юлия Кочеткова.

По ее словам, такая реакция вызвана работой ассоциативной памяти, которая позволяет запоминать различные события из жизни, которые связаны между собой. Подобные ассоциации могут возникать со вкусами, запахами, местами, звуками, уточнила психолог.

«Ностальгия — важное состояние, которое положительно влияет на психологическое здоровье и благополучие. Она может проявляться и в форме тоски, печали по прошлому, но тем не менее это часто приятные эмоции, которые связаны с воспоминаниями о детстве и юности, о времени, проведенном с друзьями, с семьей и близкими людьми»,— добавила Кочеткова.

Исследование медиаплатформы о еде Food.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что россияне сочли пышные оладьи с яблоками лучшим вариантом для завтрака. Их вариация с более быстрым процессом приготовления заняла третье место в Москве и Санкт-Петербурге.

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