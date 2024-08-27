Россиян предупредили о популярных методах лечения, которые на самом деле не работают

Далеко не все популярные методы лечения и диагностики выдержали проверку серьезными исследованиями. И относиться к ним надо с осторожностью, даже если их назначил врач. Об этом «Газете.Ru» рассказал Арутюн Варданян, терапевт Медцентра доктора Александровского.

Он прокомментировал пять самых популярных сегодня назначений, которым не стоит следовать.

Первое из них — анализ на онкомаркеры, чтобы «провериться на рак».

По его словам, онкомаркеры — это специфические белки, которые появляются в ответ на распространение раковых клеток. Использовать онкомаркеры в повседневной диагностике нет смысла: их значение может повыситься при ОРВИ, а может быть в норме при незначительном онкологическом поражении.

«Анализы на онкомаркеры назначают онкологи, когда их пациенты с уже диагностированным раком проходят химио- или иммунотерапию. Чтобы не повторять КТ пораженного органа слишком часто, анализ на онкомаркеры проводится до начала курса химиотерапии и через неделю после него. Если значение снизилось, значит, лечение подобрано правильно, и оно работает — можно продолжать», — объяснил он.

Второй метод — иммуномодуляторы «для поддержания иммунитета».

Иммуномодуляторы — это биологически активные вещества, которые, по идее, должны влиять на иммунную систему. Но ни у одного из них нет доказательной базы. Это значит, что не проводилось научных исследований, подтверждающих, заявленный эффект этих препаратов, заявил эксперт.

«Есть только один истинный иммуномодулятор — вакцинация. Вакцины содержат инактивированные, уничтоженные вирусы, которые не проявляют себя активно и не могут размножаться. И организм самостоятельно формирует иммунный ответ — «тренируется» перед встречей с настоящим активным вирусом. Принимать иммуномодуляторы можно, но пользы они не принесут, а их бесконтрольный прием может только навредить. Лучше обращаться к врачу, если вы заболели, и прививаться — например, от гриппа перед наступлением холодов», — рекомендовал эксперт.

Заблуждение является и то, что витамин D необходимо принимать для профилактики. Дефицит витамина D может привести к нехватке кальция и фосфатов, рахиту у детей и остеомаляции (недостаточной минерализации костей) у детей и взрослых. Однако сегодня такой дефицит — редкость в большинстве развитых стран.

«Синтез витамина D снижается с возрастом, в северных широтах и зимой, когда все тело закрыто одеждой. Солнцезащитные кремы тоже блокируют его выработку. Измерять уровень витамина D нужно у пациентов из группы высокого риска — это пожилые люди, которые большую часть времени проводят дома, и беременные женщины. Большинство экспертов согласны с тем, что необходимости постоянно следить за уровнем витамина D у всех поголовно нет. Как и назначать его профилактический прием без результатов анализов», — подчеркнул врач.

Еще один популярный метод — прием пробиотиков.

По словам терапевта, пробиотики — это то, что часто называют «хорошими» бактериями. Они живут в организме, помогают ему нормально функционировать и защищают его от инфекций. Пробиотики попадают в наш организм с пищей, поэтому принимать их дополнительно не стоит. Таблетки с пробиотиками часто назначают врачи, но доказанной пользы от их приема нет. Более того, людям со слабой иммунной системой (например, проходящим химиотерапию) они могут даже повредить.

«В отличие от лекарств, препараты с пробиотиками не проходят обязательную проверку и сертификацию. Компаниям-производителям не нужно доказывать, что заявленный на этикетке состав соответствует содержимому. Поэтому высок риск нарваться на «пустышку», — добавил специалист.

Наконец, сегодня очень популярны витаминные капельницы — «коктейли» из витаминов и аминокислот, которые призваны оздоровить, омолодить и восстановить организм, например, после болезни.

«Доказательная медицина придерживается мнения, что любое внутривенное введение препаратов должно происходить только по показаниям — неважно, какое вещество вводится: физраствор, раствор кристаллоидов (калия, натрия, хлора), препарат железа или витамины. Избыток калия может привести к аритмии, фибрилляции желудочков — а это уже жизнеугрожающее состояние. А избыток натрия может стать причиной отека головного мозга», — рассказал врач.

«Волшебные» витаминные коктейли, как правило, неэффективны, а иногда просто вредны. И в любом случае сначала нужно сдать анализы, узнать, действительно ли у вас есть дефицит того или иного витамина, и тогда уже действовать в соответствии с рекомендациями врача, резюмировал эксперт.

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