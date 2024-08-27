В Искитиме школьник выпал из окна заброшенного здания

В Искитиме устанавливаются обстоятельства травмирования подростка, который выпал из окна заброшенной постройки. Об этом сообщает «НГС».

Инцидент произошел 25 августа в Искитиме, 10-летний мальчик играл в заброшенном здании, выпал из окна второго этажа и приземлился на строительный мусор.

Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали, подробности о его состоянии не приводятся. Известно, что семья мальчика оценивается как благополучная, на учете в органах ПДН не состоит, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Кимовске несовершеннолетняя выпала из окна во время игр в заброшенном здании. 13-летняя девочка находилась в заброшке вместе с друзьями, дети обследовали постройку. В какой-то момент школьница не удержалась и упала из окна второго этажа. Спасти пострадавшую не удалось. По данным местных СМИ, заброшенное здание раньше принадлежало Кимовскому радиоэлектромеханическому заводу.

Ранее в Ставрополе 10-летний мальчик проломил голову, играя на стройке.