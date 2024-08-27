Таджикистан передал Казахстану полмиллиарда кубометров воды

Казахстан получил от Таджикистана порядка 500 млн кубометров воды для полива сельскохозяйственных угодий. Об этом говорится на сайте казахстанского министерства водных ресурсов и ирригации.

«С 1 июня Таджикистан направил Казахстану по межгосударственному каналу «Достык» 488,6 млн кубометров воды. Это на 40 млн кубометров больше, чем в прошлом году», — сообщило ведомство.

Отмечается, что на днях президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Таджикистан и провел двусторонние переговоры с лидером государства. Помимо прочего, стороны обсуждали и сотрудничество в водной сфере. Как отметил казахстанский министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, Душанбе является важным партнером для Астаны.

Во время визита Токаева в Таджикистан было также подписано соглашение, закрепляющее статус союзников между двумя государствами Центральной Азии. Договор предусматривает углубление политического, экономического и культурного сотрудничества между Казахстаном и Таджикистаном.

Ранее сообщалось, что Токаев обсудил сотрудничество по энергетике с российским коллегой Владимиром Путиным.