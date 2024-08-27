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Россиянам напомнили о льготах для родителей к 1 сентября

Депутат Бессараб рассказала о льготах для многодетных семей к 1 сентября

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Пока нет федеральных норм о предоставлении выплат или льгот к 1 сентября, но почти все субъекты России приняли решение помочь многодетным семьям разными способами. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

К примеру, региональные власти предоставят семьям с тремя и более бесплатную школьную форму, спортивную форм, канцелярские товары, дети смогут получать бесплатное горячее питание в школьной столовой и т.д., рассказала парламентарий.

Бессараб также напомнила, что недавно в России вступил в силу закон, в рамках которого родители могут снять остаток средств материнского капитала, если он составляет менее 10 тысяч рублей. Эти деньги можно снять и использовать на подготовку к школе.

Также множество акций к Дню знаний организуют работодатели, профсоюзы, различные общественные организации и политические партии, добавила депутат.

До этого Бессараб рассказывала, что малоимущим семьям с детьми положена помощь при сборах ребенка в школу к 1 сентября.

Ранее психолог рассказала россиянам, как правильно подготовить ребенка в школу.

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