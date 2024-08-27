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В России предложили метод защиты беспилотников от кибератак

Специалисты ГУАП разработали систему обеспечения безопасности беспилотников

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) разработали систему обеспечения безопасности беспилотного транспорта, использующую технологии блокчейн и криптографии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу университета.

Отмечается, что разработка позволит избежать атак на «мозг» беспилотников.

В основе беспилотных систем (автомобилей, летательных аппаратов и поездов) лежит нейронная сеть и наборы данных, на которых сеть постоянно обучается. Эти элементы необходимо защищать от атак, которые могут привести к изменению «поведения» транспортного средства и как следствие к авариям, заявили в ГУАП.

Заведующий кафедрой информационной безопасности университета Сергей Беззатеев пояснил, что в первую очередь необходимо защищаться от вредоносных наборов обучающих данных, которые по своей сути похожи на вредоносные программы (вирусы, трояны и т.д.).

Во-вторых, по его словам, нужно защищать саму сеть, на которую может быть совершена атака. Поскольку заранее предсказать поведение атакующего очень сложно, нам нужно было создать такую систему, которая будет безопасно храниться и обучаться.

В июне сообщалось, что ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали программно-аппаратное решение, которое позволяет находить и ликвидировать различные киберугрозы, которые мешают работе беспилотников.

Ранее в России разработали беспилотный гибрид вертолета и самолета.

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