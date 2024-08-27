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Производители предложили ограничить наценку на яйца

РБК: производители яиц предложили ограничить наценку торговых сетей на продукцию

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Shutterstock

Российский птицеводческий союз (Росптицесоюз) предложил ограничить наценку на яйца не более 10%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо организации ее членам.

Отмечается, что в Росптицесоюзе обеспокоены ростом торговой наценки на яйца в условиях недостаточного объема долгосрочных контрактов на поставку продукции с торговыми сетями.

В августе организация направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) предложение ограничить торговую наценку на товары первой необходимости в пределах 10%.

В марте доктор экономических наук, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов спрогнозировал, что цены на куриные яйца в России к концу 2024 года вырастут на 10%, что сопоставимо с уровнем инфляции.

Средний чек на покупку десятка яиц зимой составлял 129 руб. Исходя из оценки Чеглова, к концу года десяток яиц может стоить в среднем 141,9 руб.

Ранее стало известно, как снизились цены на яйца в России.

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