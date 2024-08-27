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В РФ могут запретить усыновление детей гражданам из стран, в которых разрешена смена пола

В России хотят запретить усыновление детей в страны, где разрешена смена пола

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Natalia Deriabina/Shutterstock/FOTODOM

В Российской Федерации может быть запрещено усыновление детей гражданам из стран, в которых позволена смена пола. Об этом со ссылкой на разработанный в Госдуме законопроект сообщает газета «Известия».

В заключении комитета Госдумы по международным делам говорится, что законопроект направлен на реализацию государственной политики России по сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей и обеспечение защиты прав и законных интересов российских детей воспитываться в традиционной семье.

В Семейный кодекс РФ предлагается внести изменения, направленные на расширение круга лиц, не имеющих права быть усыновителями, опекунами и попечителями детей. Так, граждане государства, в котором разрешена смена пола путем не могут быть усыновителями и опекунами. Это же ограничение касается и лиц без гражданства, которые постоянно проживают место жительства в такой стране.

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