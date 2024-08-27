Летняя межень началась на реках России

Летняя межень, затрудняющая судоходство, продолжит сохраняться в ближайшие дни в пяти регионах России. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Летняя межень сейчас наблюдается в Якутске на реке Лена, в Сыктывкаре аналогичная ситуация, там затруднено судоходство: лодки плавают, а корабли не ходят, потому что уровень воды ниже опасной отметки», — отметил он.

Вильфанд также сообщил о проблемах на реке Вятка в Котельниче Кировской области, а также на реке Бия в Алтайском крае и на реке Обь в Новосибирске.

Судоходство в этих регионах в настоящее время невозможно — уровень воды останется опасно низким в ближайшее время, добавил руководитель Гидрометцентра.

В мае сообщалось, что Днестр начал пересыхать из-за действий украинских энергетиков. Русло реки в некоторых местах почти полностью пересохло, превратившись в небольшую протоку, а земля стала напоминать лунную поверхность.

По словам экс-министра культуры и просвещения Молдавии Корнелиу Поповича, Днестр оказался на грани катастрофы. В Молдавии, Румынии и на Украине без питьевой воды могут остаться около 10 млн человек.

Ранее была названа главная причина рекордной засухи в Амазонии.