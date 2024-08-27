Россиянам посоветовали уже сейчас готовиться к «Черной пятнице»

«Черная пятница» — масштабное событие в мире розничной торговли, которое привлекает внимание миллионов покупателей. В этот день магазины предлагают большие скидки на товары и обещают серьезную экономию денег. За привлекательными скидками стоит цель магазина сделать огромную выручку. Как действительно купить с выгодой и не попасться на маркетинговые уловки, «Газете.Ru» рассказал основатель ADV Cake, крупнейшей платформы в России по работе с СРА Сергей Белов.

«Черная пятница» — не сезонная распродажа, какой многие ее воспринимают. Перед компаниями стоит одна цель — продать как можно больше товара. Опытные маркетологи в это время могут распродать залежавшийся сток, привлечь новых покупателей под хорошие акции и в дальнейшем получить долгосрочную прибыль с привлеченных таким образом клиентов», — объяснил он.

Однако некоторые маркетологи настолько охвачены идеей, что игнорируют стратегическое планирование и сосредотачиваются на краткосрочных результатах.

«В погоне за увеличением объемов продаж, они снижают цены до минимума, не учитывая возможные последствия для бизнеса. Такая тактика может привести к значительным финансовым потерям и истощению товарных запасов, что в наносит ущерб устойчивости компании на рынке. Получается, под эффект FOMO (синдром упущенной возможности) попадают не только потребители, но и представители брендов», — отметил специалист.

Маркетологи совершают стратегическую ошибку, применяя массовые скидки на весь ассортимент товаров сразу, делают бесплатную доставку и так далее. Это приводит к снижению маржинальности до нуля, после чего компания сталкивается с дефицитом товарных запасов и резким падением продаж, ведь основные покупки замерли перед распродажей и на несколько недель после. Вместо того, чтобы продать то же количество товаров по обычным ценам и условиям, распродажа происходит за одну неделю по минимальным, и 2 недели до и 2-3 неделю после наблюдается резкое падение продаж до минимальных значений.

«Бренды активно используют различные стратегии, чтобы привлекать внимание покупателей в период «Черной пятницы». Магазины создают ощущение срочности, предлагая товары по сниженным ценам в течение ограниченного времени. Это побуждает людей к быстрым и эмоциональным решениям», — рассказал эксперт.

Некоторые ритейлеры предварительно завышают цены, чтобы создать иллюзию больших скидок. Также в трендах «эксклюзивность», когда покупателям предлагают специальные лимитированные товары или услуги, доступные только в дни распродаж.

Кроме того, бренды используют социальные сети для продвижения акций и спецпредложений, создают ажиотаж и психологическое давление. Потребители видят рекламу и понимают, что они упускают невероятное предложение, которое будет доступно только через год.

Подобные маркетинговые приемы играют на психологических аспектах поведения потребителей.

«FOMO, или синдром упущенной выгоды. Люди боятся пропустить выгодные предложения, что побуждает их к покупке даже того, что им не нужно.

Массовая реклама и положительные отзывы формируют ощущение значимости распродаж, а также мотивируют человека к покупке. Потребители подвержены влиянию окружающих, которые активно участвуют в распродажах. Особенно сложно отказаться от «выгодного предложения», когда друзья, коллеги и соседи активно обсуждают, что собираются приобрести в этот день», — сказал Белов.

Чтобы не стать жертвой маркетинговых уловок и получить настоящую выгоду от «Черной пятницы», заранее составьте список покупок и в спокойном состоянии определите, что вам действительно нужно. Также, подумайте и заложите бюджет, который готовы потратить. Придерживайтесь суммы и не выходите за пределы.

По возможности используйте онлайн-сервисы и сравнивайте цены, чтобы убедиться, что скидка действительно значительная. Заранее выпишите себе цену товаров за 3-4 недели до распродажи, и сравните ее с предложениями, действующими в период скидки.

Покупайте товары только в проверенных магазинах с отзывами потребителей, чтобы избежать мошенничества. Проверяйте качество товаров — не все акционные позиции соответствуют ожиданиям по качеству.

«Подводя итог, такие дни распродажи, как Черная Пятница, 11.11, Киберпонедельник и другие, могут работать в пользу как для покупателей, получающих действительно выгодные предложения, так и для маркетологов, которые привлекают к своему магазину большее внимание, получают новых пользователей, и выполняют свои бизнес задачи», — резюмировал специалист.

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