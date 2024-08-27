Россиянам посоветовали микронутриенты для поддержания хорошего настроения осенью

С наступлением осени многие сталкиваются с изменениями в настроении. Окончание лета, сокращение светового дня, холод могут вызвать ощущение апатии и усталости. О том, как поднять настроение, помочь себе справиться с осенней хандрой и вернуть бодрость осенью, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, диетолог, эксперт компании Biogena Мария Скибицкая.

«В первую очередь, во время высокого эмоционального напряжения очень важно уделять внимание продуктам, которые входят в ежедневный рацион. Питание должно быть сбалансированным и разнообразным, чтобы организм получал все важные микронутриенты. Для поддержания хорошего уровня метаболизма и высокой работоспособности перерывы между приемами пищи должны составлять не более 3,5-4 часов», — отметила она.

Осенью мы меньше времени проводим на солнце — это ведет к снижению уровня витамина D в организме. Дефицит этого витамина может быть связан с изменением настроения, тревожностью. Для восполнения нехватки витамина D, можно включить в рацион рыбу (лосось, скумбрия), яйца и грибы. Также может потребоваться прием нутрицевтиков, особенно если вы живете в регионе с малоактивным солнцем.

«Магний же известен как «антистресс-минерал», который улучшает сон и регулирует уровень кортизола — гормона стресса. Он также играет важную роль в синтезе серотонина, нейромедиатора, «гормона счастья». Чтобы поддерживать оптимальный уровень магния, включите в рацион орехи (особенно миндаль и кешью), семена тыквы и цельнозерновые продукты», — рассказала эксперт.

Омега-3 жирные кислоты также помогают стабилизировать эмоциональное состояние, снижают тревогу и улучшают настроение. Наиболее богатыми источниками этого микронутриента являются рыбий жир, лосось, сардины, льняное семя и грецкие орехи.

«Витамины группы B важны в поддержании настроения и энергии. Они участвуют в синтезе нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин, которые напрямую влияют на наше самочувствие. Дефицит витаминов группы B может привести к усталости и раздражительности. Витамины группы B содержатся в субпродуктах (говяжья, свиная и куриная печень), злаках, цельнозерновом хлебе и бобовых орехах (арахис).

Важно помнить, что наше здоровье напрямую связано с питанием, однако в отдельных случаях при выраженных дефицитах может потребоваться прием нутрицевтиков», — резюмировала Скибицкая.

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