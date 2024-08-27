Почти для половины россиян важно завершить покупку жилья до 1 сентября

Начало учебного года оказывает значительное влияние на решения семей о покупке жилья. В частности, 44% опрошенных семей стремятся приобрести квартиру до 1 сентября, чтобы обеспечить своим детям комфортный старт учебного года, показало исследование ГК «Сумма элементов», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 36% предпочитают отложить покупку на более поздний период, после начала учебного года. При этом 20% респондентов отметили, что их решение о покупке жилья не связано с конкретными датами и не привязано к началу учебного года. Эти результаты подчеркивают значимость учебного процесса в жизни семей и его влияние на планирование важных решений, таких как приобретение недвижимости.

Второй вопрос был направлен на выявление факторов, которые оказывали решающее влияние на выбор времени покупки жилья. Это позволило глубже понять мотивацию семей при планировании сделок. Выяснилось, что для 39% респондентов ключевым фактором было желание успеть до начала учебного года, чтобы дети могли спокойно начать занятия в новой школе. Еще 26% отметили, что для них самым важным был выбор района с лучшей школой безотносительно времени покупки (до или после 1 сентября). Время запланированных отпусков оказалось важным фактором для 18% опрошенных.

При этом 11% респондентов принимают решение с учетом момента одобрения ипотечного кредита, а 4% назвали в качестве основного фактора ожидаемые осенние акции и скидки. Остальные 2% указали на другие, индивидуальные причины. Эти результаты отражают разнообразие факторов, которые семьи учитывают при принятии решения о покупке жилья.

«Мы видим, что для большинства семей важным фактором становится возможность обеспечить детям комфортный старт учебного года в новой школе, что подтверждается стремлением 44% респондентов завершить сделку до 1 сентября. Это вполне отражает и динамику сделок, которую мы наблюдаем на рынке: количество запросов и заключенных договоров традиционно увеличивается в летние месяцы. Помимо этого, значительная часть клиентов активно интересуется районами с хорошими школами, и это напрямую сказывается на выборе локаций. Мы видим, что семьи все чаще готовы пойти на дополнительные расходы, чтобы жить рядом с образовательными учреждениями высокого уровня», — прокомментировала Светлана Бардина, директор департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов».

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