Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Почти для половины россиян важно завершить покупку жилья до 1 сентября

Почти половина семей стремятся завершить покупку жилья до 1 сентября

close
100%
Shutterstock

Начало учебного года оказывает значительное влияние на решения семей о покупке жилья. В частности, 44% опрошенных семей стремятся приобрести квартиру до 1 сентября, чтобы обеспечить своим детям комфортный старт учебного года, показало исследование ГК «Сумма элементов», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 36% предпочитают отложить покупку на более поздний период, после начала учебного года. При этом 20% респондентов отметили, что их решение о покупке жилья не связано с конкретными датами и не привязано к началу учебного года. Эти результаты подчеркивают значимость учебного процесса в жизни семей и его влияние на планирование важных решений, таких как приобретение недвижимости.

Второй вопрос был направлен на выявление факторов, которые оказывали решающее влияние на выбор времени покупки жилья. Это позволило глубже понять мотивацию семей при планировании сделок. Выяснилось, что для 39% респондентов ключевым фактором было желание успеть до начала учебного года, чтобы дети могли спокойно начать занятия в новой школе. Еще 26% отметили, что для них самым важным был выбор района с лучшей школой безотносительно времени покупки (до или после 1 сентября). Время запланированных отпусков оказалось важным фактором для 18% опрошенных.

При этом 11% респондентов принимают решение с учетом момента одобрения ипотечного кредита, а 4% назвали в качестве основного фактора ожидаемые осенние акции и скидки. Остальные 2% указали на другие, индивидуальные причины. Эти результаты отражают разнообразие факторов, которые семьи учитывают при принятии решения о покупке жилья.

«Мы видим, что для большинства семей важным фактором становится возможность обеспечить детям комфортный старт учебного года в новой школе, что подтверждается стремлением 44% респондентов завершить сделку до 1 сентября. Это вполне отражает и динамику сделок, которую мы наблюдаем на рынке: количество запросов и заключенных договоров традиционно увеличивается в летние месяцы. Помимо этого, значительная часть клиентов активно интересуется районами с хорошими школами, и это напрямую сказывается на выборе локаций. Мы видим, что семьи все чаще готовы пойти на дополнительные расходы, чтобы жить рядом с образовательными учреждениями высокого уровня», — прокомментировала Светлана Бардина, директор департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов».

Ранее выяснилось, что минимализм и скандинавский стиль оказались любимыми у россиян при оформлении интерьеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами