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В Саратове жильцы вернулись в дом, поврежденный после атаки дрона

Жильцы вернулись в 38-этажный дом, пострадавший после атаки дрона в Саратове

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Телеграм-канал «Роман Бусаргин»

Все жильцы 38-этажного дома в центре Саратова, который был поврежден в результате атаки беспилотника, могут вернуться в свои квартиры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполняющий полномочия главы Энгельсского района Саратовской области Михаил Исаев.

«Все жильцы допущены до своего жилого помещения», — заявил он.

Исаев также рассказал об итогах работы оперативного штаба. По его данным, газовые службы 27 августа планируют завершить восстановление котельной и подключить дом к горячему водоснабжению. В течение двух-трех дней специалисты восстановят остекление в доме, добавил он.

Средства противовоздушной обороны в понедельник, 26 августа, сбили беспилотники над городами Саратов и Энгельс, их обломки попали в жилые дома, сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Позднее он уточнил, что обломки беспилотных летательных аппаратов врезались в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». В результате чрезвычайного происшествия пострадали несколько человек.

Также повреждения получили четыре частных дома.

Ранее появились подробности эвакуации раненой женщины с небоскреба в Саратове.

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