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Западный видеохостинг прекращает работу во Франции на фоне ареста Дурова

Видеохостинг Rumble прекращает работу во Франции из-за отсутствия свободы слова

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Rumble

Канадский видеохостинг Rumble прекращает работу во Франции, так как в этой стране отсутствует свобода слова. Об этом на своей странице в X сообщил основатель сервиса Крис Павловски, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о задержании сооснователя Telegram Павла Дурова.

«Когда Макрон говорит о приверженности свободе слова, он лжет», — написал Павловски.

Он заявил, что видеохостинг больше не будет работать во Франции, так как в стране нет приверженности свободе слова.

Накануне Павловски объявил, что в связи с арестом основателя Telegram он покинул территорию ЕС.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее стало известно, что регулятор в ЕС не получал данных о нарушениях Telegram.

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Арест Павла Дурова во Франции
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