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Женщина сорвала вылет самолета требованием посадить сына в первый класс

В Китае вылет рейса сорвался из-за желания матери посадить сына в первый класс

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Shutterstock

В Китае самолет не смог своевременно вылететь из аэропорта из-за конфликта между матерью пассажира и экипажем. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел на борту самолета, который следовал из Чунцина. Сын женщины плакал и утверждал, что места слишком неудобные и встал на проходе.

Сотрудники попросили китаянку посадить ребенка на место, но вместо этого женщина разрешила мальчику зайти в салон первого класса. Пассажирка заявила, что там есть свободные кресла, поэтому ее сын мог бы разместиться там.

«Там есть свободные места. Почему бы вам просто не позволить нам посидеть?», – поинтересовалась женщина.

Конфликт занял некоторое время и из-за ожидания некоторые пассажиры рассердились. Они призывали высадить китаянку и не тратить время на разговоры.

Спустя час, самолет вылетел в место назначения. Повлияло ли это на расписание рейсов, неизвестно. О том, наказали ли женщину, не сообщается.

Ранее в США женщину с ребенком сняли с рейса за то, что та неправильно назвала пол бортпроводника.

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