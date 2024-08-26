В Ассоциации менеджеров обсудили проблемы дефицита кадров в промышленности

Российская промышленность испытывает серьезный дефицит кадров. Об этом на выездном заседании Комитета по устойчивому развитию и ESG в Магнитогорске рассказала директор по устойчивому развитию и связям с инвесторами «Магнитогорского металлургического комбината», сопредседатель комитета по устойчивому развитию и ESG Ассоциации менеджеров Ярослава Врубель.

По ее словам, сегодня как никогда важно развивать инструменты повышения привлекательности труда в индустриальных компаниях как для молодежи, так и для жителей регионов присутствия в целом.

«Также актуальностью кадрового голода обусловлено внедрение на предприятиях социальных программ по трудоустройству граждан с ограниченными возможностями», — подчеркнула она.

Отмечается, что участники мероприятия рассказали об эффективном стимулировании персонала, поделились проектами трансформации городов присутствия промышленных гигантов, а также обсудили вызовы, возникающие для компаний в борьбе с оттоком молодежи из индустриальных моногородов.

Как рассказал советник гендиректора «Уральской Стали», член Общественной палаты РФ Вадим Ковалев, главным вызовом для индустриального Новотроицка стало стремительное сокращение населения. По его словам, за 25 лет город покинули 36 тысяч человек.

«Исследование, которое нам провел ВЦИОМ, показало, что еще треть жителей (39%) Новотроицка рассматривают возможность переезда. Созданная 2 года назад Управляющая компания «Уральская Сталь» поставила перед собой амбициозную задачу этот процесс остановить», — отметил он.

Руководитель направления по устойчивому развитию «Уралкалия» Дарья Михайлова рассказала, что компания в 2023 году провела обширный опрос местных жителей, в рамках которого были определены области развития, требующие дополнительного внимания. По ее словам, компания разрабатывает программу по отбору проектов развития городов с учетом нескольких основных факторов.

В свою очередь, исполнительный директор Дирекции по ESG Сбера Иван Барсола отметил, что 61% всех пациентов медицинских учреждений в РФ – это люди трудоспособного возраста. При этом, уточнил он, наличие расширенного медицинского пакетного страхования повышает лояльность сотрудников на 30%, а значит, снижает их отток.

Отмечается, что помимо деловой части, гостей выездного заседания ждала экскурсия по современным коксохимическому, доменному и прокатным переделам Магнитогорского металлургического комбината. Информационным партнером мероприятия стал медиахолдинг Rambler&Co.