Медсестра спасла ребенка весом 820 граммов, родившегося в туалете самолета

Китайская медсестра спасла жизнь ребенку, родившемуся в туалете самолета. Об этом сообщает SCMP.

Младенец весом 820 граммов родился 3 августа на борту самолета Southern Airlines, летевшего из Хайкоу в Пекин. Его мать находилась на 25 неделе беременности и летела в столицу вместе со своей четырехлетней дочерью, чтобы воссоединиться там с мужем.

Бортпроводники сообщили о чрезвычайной ситуации и попросили медиков вмешаться. На их просьбу немедленно откликнулась Чэнь Шаньшань, медсестра, работающая в неонатальном отделении больницы в провинции Хайнань. Она вспоминает, что увидела, как роженица держит в руках младенца размером с ладонь, который все еще завернут в плодную оболочку и не может дышать.

Ребенок не плакал и выглядел слишком бледным, тогда с помощью двух врачей, также оказавшихся на борту, Чэнь разорвала плодную оболочку, а затем начала делать искусственное дыхание новорожденному и попросила бортпроводников принести пакет с теплой водой, чтобы поддержать температуру тела ребенка. В итоге дыхание и сердцебиение девочки стабилизировались, но медсестра продолжала делать непрямой массаж сердца в течение 90 минут, пока самолет не приземлился в Чанше.

Пользователи китайских соцсетей похвалили медсестру за спокойные и быстрые действия. В интервью Чэнь рассказала, что в тот момент была сосредоточена на спасении ребенка и даже не заметила, что ее руки онемели. Экипаж самолета и двое ее коллег, заметила медик, также заслуживают благодарности. Отец девочки сказал, что поблагодарит Чэнь лично после того, как его дочь выпишут из больницы.

Ранее беременная женщина обратилась к пожарным за помощью и родила в их машине.