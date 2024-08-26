В Саратове ребенку удалили кисту с зубами

Медики Саратова спасли 13-летнюю девочку с крупной кистой, внутри которой нашли зубы. Об этом сообщает Областная детская клиническая больница региона.

Школьница пожаловалась на боль и предполагалось, что у нее воспалился аппендикс. Однако после обследования у пациентки нашли дермоидную кисту яичника. В таком новообразовании можно найти внутриутробные элементы. По словам медиков, такой диагноз ставят многим подросткам.

«Подобного вида новообразование диагностируются примерно у каждой пятой пациентки с диагнозом «киста». Операция в таком случае необходима – если не удалить кисту, она продолжит свой рост», – поделилась заведующая гинекологическим отделением Зауреш Мамбетова.

Врачи быстро провели все необходимые манипуляции, удалив новообразование. Позже в нем нашли зубы. Несмотря на то, что киста была крупной, специалисты смогли сохранить функции яичника.

На данный момент жизни пациентки ничего не угрожает. Она уже готовится к выписке.

Ранее в Подмосковье спасли пациентку с разорвавшейся кистой и двумя литрами крови в животе.