Винница осталась без воды из-за перебоев со светом

В Виннице из-за аварийных отключений электричества остановились все водопроводные станции, в том числе и центральная станция города. Об этом сообщила компания «Винницаоблводоканал».

Уточняется, что бригады ремонтников уже выехали в город для ликвидации последствий аварии и восстановления водоснабжения. Однако, сроки восстановления водоснабжения пока не известны.

В компании подчеркнули, что в Виннице может наблюдаться отсутствие воды или пониженное давление в водопроводной системе.

Когда будет возобновлено водоснабжение, не указывается.

Сегодня утром украинские СМИ сообщили, что российские войска ведут массированный ракетный обстрел украинских городов. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Луцке и других городах. В Усатово Одесской области была поражена подстанция. Во время атаки пропал свет в студии телемарафона.

Также 26 августа крупнейшая энергетическая компания Украины отметила, что по всей стране введены экстренные отключения света.

Позже в Минобороны РФ рассказали о нанесении ударов по электроподстанциям в девяти регионах Украины. Они располагались в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.

Ранее в Минобороны РФ назвали число уничтоженных за ночь беспилотников.