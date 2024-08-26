Дуров менял маршрут своего самолета за 20 минут до посадки

Самолет Павла Дурова Embraer Legacy пытался изменить курс за 20 минут до посадки в аэропорту Ле-Бурже. Это следует из данных Flightradar 24.

Бизнес-джет основателя Telegram резко развернулся и начал удаляться от столицы Франции за 20 минут до запланированного времени посадки. Самолет стал направляться в сторону границы с Италией, но после этого воздушное судно снова вернулось в коридор, ведущий в парижский аэропорт.

В СМИ предполагают, что Павел Дуров успел получить сообщение о том, что французы готовы его арестовать, и решил срочно покинуть воздушное пространство Франции. Предположительно, на борту осознали, что у самолета не хватает топлива, чтобы долететь до соседней страны, либо авиадиспетчеры заставили пилотов вернуться на прежний курс.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

Россия направила Франции ноту с требованием предоставления доступа к Дурову. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что у создателя Telegram есть французское гражданство, которое Франция воспринимает в качестве основного.

Ранее в США назвали Telegram последним очагом борьбы за свободу слова.