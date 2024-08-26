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Турист упал в трещину ледника при спуске с горы в Адыгее

В Адыгее спасли туриста, упавшего в трещину ледника при спуске с горы

В Адыгее турист упал в трещину ледника при спуске с горы на высоте в 2,5 тысячи метров. Об этом сообщает МЧС России.

По информации министерства, инцидент произошел во время спуска 50-летнего мужчины с горы Фишт. Турист упал в трещину Большого Фиштинского ледника — первую помощь ему оказал врач Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС, который находился рядом.

Мужчина в результате падения получил серьезные травмы, в связи с этим пешая эвакуация оказалась слишком опасной. Сотрудники экстренных служб на ведомственном вертолете Ка-32 подняли пострадавшего туриста на борт. Позже его передали врачам в Сочи.

До этого в Челябинской области спасли 30-летнего мужчину, который сорвался со скалы во время фотосессии и упал в озеро. Он смог выбраться на сушу самостоятельно, но оказался в ловушке между водой и отвесной скалой.

Ранее в Бурятии очевидцы спасли ребенка, который упал в водопад.

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