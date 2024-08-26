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В Германии ликвидировали возгорание на территории химического парка

DPA: в Германии потушили пожар на территории предприятия Linde AG

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Cineberg/Shutterstock/FOTODOM

В Германии порушили пожар, который произошел в химическом парке города Лойна. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на компанию-оператора Infraleuna.

Пожар случился из-за воспламенения грузового прицепа на территории предприятия Linde AG. В Лойне расположен самый крупный газовый хаб концерна, где производятся водород, азот и другие газы.

После ликвидации возгорания химический парк работает штатно, сообщил собеседник агентства.

Linde является крупнейшей в мире компанией по производству промышленных газов по доле рынка и выручке.

26 августа специалисты экстренных служб ликвидировали возгорание на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Инцидент в Омске произошел 26 августа около 15:00 мск на одной из промышленных установок предприятия. Прогремевший в результате возгорания взрыв слышали в Амуре, Нефтяниках и на Левобережье.
По данным губернатора Омской области Виталия Хоценко, на НПЗ пострадали семь человек. Площадь пожара достигла 1 тыс. квадратных метров.

Ранее пожар под Феодосией уничтожил 75 гектаров территории.

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