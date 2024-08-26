Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

AI-разработки Сбера помогут решать задачи участникам AI Journey Contest

Сбер открыл прием заявок на соревнование AI Journey Contest

close
100%
Freepik

Сбер открыл регистрацию на международное онлайн-соревнование по искусственному интеллекту AI Journey Contest, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что Сбер проводит соревнования при поддержке Института AIRI. В этом году призовой фонд составит 8,5 млн рублей.

«На AIJ Contest 2024 участникам предстоит выбрать одну или несколько из четырех задач. В дополнительной номинации к каждой из них для топ-10 команд будет оцениваться время инференса решения», — говорится в сообщении.

В Сбере уточнили, что этот критерий оценки важен с точки зрения ESG-повестки и улучшения пользовательского опыта в работе с AI-моделями.

Как рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев, каждый год участники AI Journey Contest со всего мира предлагают передовые AI-решения, которые расширяют возможности человека, способствуют повышению качества жизни, а также могут оптимизировать бизнес-процессы в компаниях различного масштаба.

По его словам, в году для соревнования были подготовлены задачи, связанные с развитием больших языковых моделей, их мультимодальности, а также применением передовых AI-методов в науке и робототехнике.

«Это перспективные направления, которые мы развиваем в Сбере и которые будут формировать будущее искусственного интеллекта. Приглашаем всех желающих и рассчитываем, что соревнование подарит множество прорывных идей, в том числе для развития наших AI-решений, таких как GigaChat и Kandinsky», — объяснил Белевцев.

Организаторы мероприятии уточнили, что в решении задач участникам AI Journey Contest сможет помочь нейросетевая модель GigaChat и другие AI-разработки Сбера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами