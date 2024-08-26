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В Польше автомобиль столкнулся с туристическим автобусом

БелТА: в Польше туристический автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

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FotoDax/Shutterstock

В польском городе Любранец произошла авария, в которой легковой автомобиль столкнулся с туристическим автобусом, в результате чего пострадали как минимум 13 человек. Об этом сообщает агентство БелТА.

По информации журналистов, двое из пострадавших находятся в критическом состоянии. Один из них был доставлен в больницу в Плоцке на вертолете, а второго перевезли во Влоцлавек.

В автобусе находились 17 человек — это была группа пожилых туристов, отправившихся на экскурсию.

По предварительным данным, легковой автомобиль врезался в бок автобуса, что привело к его опрокидыванию.

В настоящее время проводится расследование и выясняются все обстоятельства происшествия.

Накануне в Приморье автобус с туристами попал в ДТП. Инцидент произошел в бухте Ежовая. По словам очевидцев, автобус опрокинулся на бок. На момент аварии внутри находились семь туристов из Владивостока, некоторые из них пострадали.

Ранее в Литве перевернулся пассажирский автобус на пути в Калининград.

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