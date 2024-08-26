Офис Дурова в Дубае оказался пустым

Офис основателя Telegram Павла Дурова в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) оказался пустым. Об этом сообщает канал Mash, сотрудники которого побывали в Business Central Towers в Дубае и опубликовали видео оттуда.

«Вашему вниманию — мраморные полы, двери из дорогостоящего дерева и пустота... Нет ни мебели, ни рабочих компов... Внутри — перекати поле и голые стены с момента сдачи в аренду», — отмечается в посте.

По данным канала, Дуров снимал 200-метровый офис в Business Central Towers поблизости от офиса Microsoft, чтобы соблюсти закон ОАЭ, требующий от компании наличия юридического адреса на территории страны.

Mash считает, что ни Дуров, ни его команда никогда не работали в арендуемом помещении. По словам местных брокеров, офис обходился Telegram в 13 млн рублей в год.

По словам самого основателя Telegram, в его команде работают около 50 человек. Никто из них не комментировал задержание лидера компании во Франции.

26 августа французский президент Эммануэль Макрон заявил, что принятое силовиками решение о заключении под стражу основателя Telegram Павла Дурова не было продиктовано политическими мотивами.

Ранее хакеры атаковали государственные сайты Франции после задержания Дурова.