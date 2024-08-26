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В Пермском крае 83-летняя пенсионерка потерялась в лесу и провела четверо суток без еды

В Пермском крае спасли пенсионерку, которая провела в лесу четверо суток

Спасатели и сотрудники МВД Пермского края нашли 83-летнюю пенсионерку, которая находилась в лесу четверо суток без пищи и воды. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

О том, что женщина пропала, в полиции узнали от ее сына, который обратился к правоохранителям спустя сутки. Он полагал, что родственница заблудилась в лесу, собирая грибы.

Благодаря сотрудникам ведомств и волонтерам, россиянку удалось найти. Чтобы вывести ее из леса, из стволов осин соорудили носилки и несли 3,5 километра к дороге. Там женщину передали в руки медиков.

«Пенсионерка рассказала, что не теряла надежды на спасение. Ночами согревалась с помощью физических упражнений, а от непогоды укрывалась под кронами деревьев», – поделились в ведомстве.

По словам женщины, она почти не спала из-за того, что боялась не услышать голоса тех, кто ее искал.

На данный момент россиянка находится дома. Восстанавливаться после пережитого ей помогают близкие.

Ранее в Приморье нашли в лесу живой 92-летнюю пенсионерку, которая двое суток провела в лесу.

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