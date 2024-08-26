Стала известна судьба кота из квартиры москвича, выбросившего из окна жену и ребенка

Кота, который пропал после трагедии в ЖК «Лефортово парк», где 39-летний мужчина выбросил из окна жену и ребенка, нашли. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Питомца по кличке Кеша более суток искали соседи по ЖК и волонтеры. Его случайно обнаружили в гардеробе квартиры — кот просидел там, не издав ни одного звука. Высвободившись из шкафа, он стал громко просить есть и пить.

По информации издания, у животного есть проблемы со здоровьем. Несколько месяцев назад у него случился стресс, и ветеринары выписали ему успокоительное. Кешу забрали на передержку соседи — питомец будет находиться там временно, пока ему не найдут новых хозяев.

До этого знакомая выпавшей из окна в Лефортова женщины рассказала о бывшей коллеге.

Ранее в Ленобласти собаку выбросили из окна многоэтажного дома на машину.