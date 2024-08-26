Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщине, пытавшейся пешком дойти из Петербурга в Воронеж с младенцем, нашли жилье

В Петербурге нашли жилье матери, пытавшейся пешком дойти до Воронежа с младенцем

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Женщине, которая пыталась пешком дойти из Петербурга в Воронеж с младенцем на руках, нашли жилье. Об этом со ссылкой на пресс-службу детского омбудсмена Анны Митяниной сообщает 78.ru.

По информации телеканала, женщину временно поселили в кризисной квартире. Омбудсмен взяла на контроль судьбу россиянки и ее маленькой дочери. К ситуации также подключили благотворительную организацию «Свет надежды».

Сообщается, что специалисты уже получили документы для транспортировки семьи к месту жительства. Там их также возьмут на сопровождение. Кроме того, за ситуацией внимательно следит уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Женщину с маленькой девочкой заметили идущей вдоль трассы во время непогоды с дождем и ветром. Неравнодушные автомобилисты предложили ей помощь, и россиянка попросила довезти ее до Воронежа.

Ранее мать, пытавшуюся дойти с младенцем из Петербурга в Воронеж, решили не лишать родительских прав.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами