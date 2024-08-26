Женщине, пытавшейся пешком дойти из Петербурга в Воронеж с младенцем, нашли жилье

Женщине, которая пыталась пешком дойти из Петербурга в Воронеж с младенцем на руках, нашли жилье. Об этом со ссылкой на пресс-службу детского омбудсмена Анны Митяниной сообщает 78.ru.

По информации телеканала, женщину временно поселили в кризисной квартире. Омбудсмен взяла на контроль судьбу россиянки и ее маленькой дочери. К ситуации также подключили благотворительную организацию «Свет надежды».

Сообщается, что специалисты уже получили документы для транспортировки семьи к месту жительства. Там их также возьмут на сопровождение. Кроме того, за ситуацией внимательно следит уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Женщину с маленькой девочкой заметили идущей вдоль трассы во время непогоды с дождем и ветром. Неравнодушные автомобилисты предложили ей помощь, и россиянка попросила довезти ее до Воронежа.

Ранее мать, пытавшуюся дойти с младенцем из Петербурга в Воронеж, решили не лишать родительских прав.