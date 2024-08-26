Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали самое бюджетное направление для отдыха в сентябре

«Купибилет»: Казань возглавила рейтинг самых бюджетных мест для отдыха осенью

close
100%
Almaz Mustafin/Shutterstock/FOTODOM

В сентябре текущего года наиболее бюджетными направлениями для отдыха в России будут Казань, Мурманск и Москва. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет».

Так, средняя стоимость билета туда-обратно в Казань в сентябре составит 13 410 руб. При этом стоимость перелета в Мурманск в обе стороны обойдется россиянам в 13 688 руб. Билеты в Москву обойдутся путешественникам в 14 433 руб.

Также в топ-10 бюджетных направлений России вошли Екатеринбург, Санкт-Петербург, Калининград и Махачкала. Перелет в обе стороны по эти городам обойдется от 14 676 до 17 863 руб.

При этом самыми дорогостоящими в подборке оказались Красноярск, Минеральные Воды и Горно-Алтайск. За билеты туда-обратно туристам предстоит заплатить более 20 тыс. рублей.

До этого исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip показало, что дольше всего этим летом путешественники отдыхали в Лазаревском: средняя продолжительность бронирования жилья в курортном поселке рядом с Сочи составила 5,6 дня.

Ранее стало известно, насколько подорожает отдых в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами