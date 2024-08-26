Россиянам назвали самое бюджетное направление для отдыха в сентябре

В сентябре текущего года наиболее бюджетными направлениями для отдыха в России будут Казань, Мурманск и Москва. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет».

Так, средняя стоимость билета туда-обратно в Казань в сентябре составит 13 410 руб. При этом стоимость перелета в Мурманск в обе стороны обойдется россиянам в 13 688 руб. Билеты в Москву обойдутся путешественникам в 14 433 руб.

Также в топ-10 бюджетных направлений России вошли Екатеринбург, Санкт-Петербург, Калининград и Махачкала. Перелет в обе стороны по эти городам обойдется от 14 676 до 17 863 руб.

При этом самыми дорогостоящими в подборке оказались Красноярск, Минеральные Воды и Горно-Алтайск. За билеты туда-обратно туристам предстоит заплатить более 20 тыс. рублей.

До этого исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip показало, что дольше всего этим летом путешественники отдыхали в Лазаревском: средняя продолжительность бронирования жилья в курортном поселке рядом с Сочи составила 5,6 дня.

Ранее стало известно, насколько подорожает отдых в 2025 году.