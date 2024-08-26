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В Челябинске водитель Audi врезался в машину скорой помощи

В Челябинске автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи

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Haggardous50000/Shutterstock

В Челябинске произошло ДТП с участием кареты скорой помощи. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Воровского и Курчатова. На кадрах с места аварии видно, что машина медиков двигалась в сторону больницы. В какой-то момент в автомобиль врезался водитель Audi, после чего он остановился на пешеходном переходе.

В ДТП легковая машина получила незначительные повреждения. О повреждениях скорой помощи не сообщается. Известно, что внутри находилась 26-летняя девушка, которая получила травмы, их характер не уточняется.

По данным ГАИ, за рулем средства передвижения медиков был 64-летний мужчина. Водителем Audi был 20-летний молодой человек.

До этого подобные случаи уже происходили со скорой помощью в Челябинске. Так, на пересечении Комсомольского проспекта и улицы 40-летия Победы специалистов, которые, наиболее вероятно, спешили на вызов, не пропустил один из водителей.

В результате медики столкнулись с машиной и отлетели на островок безопасности. Фельдшеры получили травмы.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре скорая помощь опрокинулась при ДТП с Land Cruiser.

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