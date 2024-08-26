Таможенники поймали гражданина Германии, пытавшегося вывезти из РФ золото на 90 млн рублей

Псковские таможенники пресекли незаконный вывоз из России золота на 90 млн рублей. Об этом сообщает ФТС России.

По информации службы, 58-летний гражданин Германии попытался незаконно вывезти из России в автодоме 21 золотой слиток высшей пробы, но попался таможенникам.

В таможенной декларации он указал лишь транспортное средство. Стоимость незаконного груза оценили в 90 млн рублей.

«После сканирования машины с помощью ИДК инспекторы заметили металлические прямоугольные брикеты. Слитки меньшего размера также были обнаружены в багаже среди личных вещей», — сообщили в ФТС РФ.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Иностранцу-нарушителю теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а также штраф до миллиона рублей.

Ранее россиянин пытался ввезти из Китая драгоценности на 8 млн рублей и попался таможенникам.