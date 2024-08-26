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Таможенники поймали гражданина Германии, пытавшегося вывезти из РФ золото на 90 млн рублей

ФТС РФ: гражданина Германии поймали при попытке вывоза 21 золотого слитка из РФ

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ФТС России

Псковские таможенники пресекли незаконный вывоз из России золота на 90 млн рублей. Об этом сообщает ФТС России.

По информации службы, 58-летний гражданин Германии попытался незаконно вывезти из России в автодоме 21 золотой слиток высшей пробы, но попался таможенникам.

В таможенной декларации он указал лишь транспортное средство. Стоимость незаконного груза оценили в 90 млн рублей.

«После сканирования машины с помощью ИДК инспекторы заметили металлические прямоугольные брикеты. Слитки меньшего размера также были обнаружены в багаже среди личных вещей», — сообщили в ФТС РФ.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Иностранцу-нарушителю теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а также штраф до миллиона рублей.

Ранее россиянин пытался ввезти из Китая драгоценности на 8 млн рублей и попался таможенникам.

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