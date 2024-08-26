Россиянин не обращался к врачам и вырастил 17-киллограммовую опухоль

Врачи Краевой Клинической больницы №1 имени профессора С.В. Очаповского спасли пациента, удалив ему гигантскую опухоль. Об этом министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов сообщил в своем Telegram-канале.

Как рассказал глава ведомства, пациент активно болел около года — он стремительно набирал вес, но не обращался за помощью, так как развивавшееся образование не мешало жить. Во время диагностики медики нашли у пациента объемное новообразование в брюшной полости.

Операция по удалению новообразования длилась четыре часа. Вес опухоли составил около 17 килограммов.

«Ювелирная работа специалистов не только спасла жизнь человека, но и в очередной раз доказала, как важно вовремя обращаться за помощью к врачам», — подчеркнул Филиппов.

До этого в Москве врачи пять часов удаляли пациентке опухоль весом 30 кг.