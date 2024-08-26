Приговор экс-руководителей Нота-банка сочли слишком мягким

Прокуратура сочла приговор в отношении бывших руководителей ПАО «Нота-банк» Вадима и Дмитрия Ерохиных слишком мягким, в связи с чем обжаловала решение судьи. Об этом говорится на сайте Останкинского суда Москвы.

«Поступило апелляционное определение на приговор Останкинского районного суда Москвы от 12 августа», — говорится в сообщении.

12 августа Останкинский суд Москвы вынес приговор бывшим топ-менеджерам Нота-банка по уголовному делу о хищении 26,8 млрд рублей. Ерохины были признаны виновными по статье о присвоении чужого имущества. По ней же осудили Алексея Киреева, Тимура Исхакова и Андрея Симакова. В зависимости от степени вины они получили наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 11 лет со штрафами в размере от 500 тысяч до 2,5 млн рублей.

По версии следствия, бывшие топ-менеджеры под видом выдачи невозвратных кредитов в период с сентября 2014 года по октябрь 2015 года украли порядка 26,8 млрд рублей. Помимо этого, они выделили кредитную линию на строительство дачного поселка и рекреационного комплекса в Подмосковье, но распорядились средствами по своему усмотрению. Ущерб составил 300 млн рублей.

Ранее бывшего мэра Старого Оскола приговорили к 12 годам тюрьмы.