В Московском музее современного искусства открылась новая выставка

В Московском музее современного искусства в рамках специальной исследовательской программы «Коллекция. Точка обзора» открылась выставка «Юбилейное «Юбилейного», посвященная стихотворению Владимира Маяковского. Он продлится до 20 октября, сообщается на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что стихотворение «Юбилейное» было написано в 1924 году в честь 125-летия со дня рождения Александра Пушкина, поэтому среди экспонатов выставки представлены графические, живописные и скульптурные изображения Пушкина и Маяковского. Кроме того, экспозиция включает изображения и фотографии посвященных им площадей и памятников.

«Гостям представят работы Давида Бурлюка, Александра Родченко, Александра Козлова, Бориса Суханова, Михаила Соколова, Андрея Вознесенского, Зураба Церетели, Бориса Коржевского и других авторов», — говорится в сообщении.

Гости выставки смогут увидеть издания сочинений и копии рисунков обоих писателей, а также фрагменты документальных кинозаписей и публикации в прессе, связанные с эпохой 1920-х годов. Также организаторы выставки подготовили видеоинтервью с исследователем Александром Лаврентьевым и маяковедом Мариной Красновой.

Напомним, специальная исследовательская программа «Коллекция. Точка обзора» призвана познакомить зрителя с собранием произведений из фондов музея. Проект объединяет разные виды выставок, начиная от монографических и архивных, заканчивая междисциплинарными. Программа помогает рассмотреть с различных позиций и ракурсов широкий спектр имен, направлений, образов и идей в отечественном искусстве XX–XXI веков.