В Крыму назначили врио главы МЧС республики

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил Алексея Еременко на должность временно исполняющего обязанности главы МЧС республики. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, Еременко имеет необходимые профессиональные качества, у него есть соответствующий опыт в организации деятельности профильных структур.

Алексей Еременко ранее занимал пост заместителя начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым.

В начале августа в Крыму уволили главу местного МЧС Сергея Садаклиева. 52-летний Садаклиев занимал должность министра чрезвычайных ситуаций Крыма с февраля 2021 года. До этого он работал в структуре регионального главка МЧС.

19 июля стало известно, что помощник главы МЧС Крыма Ингмар Левчик был уволен за дискредитацию звания госслужащего.

По данным Telegram-канала «Mash на волне», Левчика задержали в Симферополе 17 июля. Он находился за рулем автомобиля Range Rover, не имея водительских прав. Их бывший помощник главы МЧС лишился в 2022 году после езды в состоянии наркотического опьянения. После задержания он угрожал правоохранителям.

Ранее Аксенов отправил в отставку двух крымских министров.