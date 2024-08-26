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Рабочий прокладывал трубы и нашел тайник со средневековыми монетами

В Германии дорожный рабочий нашел тайник со старинными монетами

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kun.uz

В немецком муниципалитете Глоттерталь местный житель прокладывал трубопровод и нашел более полутора тысяч старинных монет. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Клаус Фелькер занимался прокладкой труб для бассейна и нашел в земле тайник с небольшими металлическими пластинами, похожими на монеты. Он сообщил о находке работодателю, прибывшие на место археологи нашли в месте прокладки трубопровода более полутора тысяч аналогичных пластин.

Выяснилось, что это средневековые монеты, отчеканенные еще в XIV веке, в те времена на них можно было купить стадо овец из 150 голов. Обнаруженный рабочим тайник стал одним из самых крупных средневековых кладов, найденных за последние несколько десятилетий в Германии.

До этого сообщалось, что в Дании студент-археолог Орхусского университета нашел древний клад викингов, относящийся к IX веку нашей эры. Сокровища лежали в земле на сельскохозяйственном поле недалеко от города Ольстед.

Ранее в Германии нашли крупный серебряный клад XIV века.

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