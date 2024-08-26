В одном из российских регионов раскупили билеты на новогодние спектакли

Жители Екатеринбурга раскупили почти все билеты на декабрьские новогодние спектакли, продажи которых запустил театр «Урал Опера Балет». Об этом сообщает ЕАН.

По данным агентства, новогодняя кампания в театре стартует 12 декабря, зрителям представят постановки «Щелкунчик», «Морозко», «Рождественский концерт». Цены на билеты находятся в пределах от 1 тыс. до 15 тыс. рублей, это зависит от мест и даты спектакля.

«Примечательно, что чем ближе мероприятие к концу месяца, тем меньше осталось в продаже билетов и тем они дороже. Напомним, что ажиотаж вокруг новогодних спектаклей в Екатеринбурге наблюдается давно. Год назад билеты полностью были раскуплены за два месяца до спектаклей», — добавили в сообщении.

22 июля сообщалось, что покинувшая Россию актриса Чулпан Хаматова готовится к новому спектаклю режиссера Дмитрия Крымова «Записки сумасшедших». Постановка рассказывает о российских артистах, оставивших страну и пытающихся найти свое место в мире после начала конфликта на Украине. В спектакле главные роли исполняют Чулпан Хаматова и Максим Суханов.

Ранее в Китае нашли неожиданную причину для смеха в спектакле «Война и мир».