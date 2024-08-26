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В одном из российских регионов раскупили билеты на новогодние спектакли

ЕАН: жители Екатеринбурга раскупили билеты на новогодние спектакли

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Depositphotos

Жители Екатеринбурга раскупили почти все билеты на декабрьские новогодние спектакли, продажи которых запустил театр «Урал Опера Балет». Об этом сообщает ЕАН.

По данным агентства, новогодняя кампания в театре стартует 12 декабря, зрителям представят постановки «Щелкунчик», «Морозко», «Рождественский концерт». Цены на билеты находятся в пределах от 1 тыс. до 15 тыс. рублей, это зависит от мест и даты спектакля.

«Примечательно, что чем ближе мероприятие к концу месяца, тем меньше осталось в продаже билетов и тем они дороже. Напомним, что ажиотаж вокруг новогодних спектаклей в Екатеринбурге наблюдается давно. Год назад билеты полностью были раскуплены за два месяца до спектаклей», — добавили в сообщении.

22 июля сообщалось, что покинувшая Россию актриса Чулпан Хаматова готовится к новому спектаклю режиссера Дмитрия Крымова «Записки сумасшедших». Постановка рассказывает о российских артистах, оставивших страну и пытающихся найти свое место в мире после начала конфликта на Украине. В спектакле главные роли исполняют Чулпан Хаматова и Максим Суханов.

Ранее в Китае нашли неожиданную причину для смеха в спектакле «Война и мир».

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